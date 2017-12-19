陕滇警方26小时解救在缅被非法拘禁中国公民

西部网讯（记者 赵昊）12月12日，陕滇警方联手协作，仅用26小时，在缅甸警方协助下成功解救被非法拘禁的中国公民鄢某。

12月12日11时许，陕西省公安厅指挥中心接湖北籍男子鄢某通过12110短信报警，称其被人骗到缅甸并被扣押在某酒店606号房间，请求公安机关解救。接警后，省公安厅指挥中心第一时间报告当日值班厅领导，按指示迅速通报本厅合成作战中心和云南省公安厅并报告公安部指挥中心和国际合作局。陕西省公安厅合成作战中心迅速启动合成作战机制，展开解救工作。

云南省公安厅接报后，立即启动边境警务合作机制，在缅甸警方协助下，于12月13日13时，将被非法拘禁的鄢某成功解救，并抓获犯罪嫌疑人蔡某、谢某，另一名犯罪嫌疑人正在追捕中。目前，案件正在进一步办理中。

编辑： 钟莹