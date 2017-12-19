农业厅：产业铺就脱贫路 折股量化助推贫困户发展

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云锋 秦俊峰）产业脱贫是脱贫攻坚的治本之策。据统计，在陕西省228.7万建档立卡的贫困人口中，被确定为产业脱贫对象共有124.5万人，占到了贫困人口总数的一半以上。那么，怎样让这些贫困群众依靠产业发展实现脱贫呢？陕西省农业厅因地制宜、综合施策，通过培育、扶持新型市场主体，突出发展特色产业，建立合理的利益联结机制，将贫困户嵌入产业链，最终实现脱贫致富。

堡子身村是宝鸡陇县城关镇的一个小山村，如今，大部分村民已经搬迁到山下的新村生活，48岁的村民张永科由于家里贫穷一直没能力搬下去，依然居住在这个老村庄里。

陇县城关镇堡子身村村民张永科：“原先就是娃娃小，媳妇也不识字，外边打工也寻不下活。这就是一直种庄稼，够个吃喝。”

张永科全家共有四口人，由于没资金、没技术，成了村里的贫困户。今年5月，陇县政府给每户贫困户补助了5000块钱的产业扶持资金，并且牵线搭桥，让包括张永科在内的234户贫困户与当地的农业龙头企业“陕西绿能生态牧业有限公司”签订了奶山羊养殖的扶贫协议。贫困户将5000块钱的产业扶持资金交给企业托管，企业则每年给贫困户10%的保底收益，期限为两年。

陇县城关镇堡子身村村民张永科：“入到这里面，每年还有分红，保底分红是500元。”

陕西绿能生态牧业有限公司总经理助理郭会平：“因为贫困户入了234户，资金总共下来是将近120万元，主要对企业的流动资金有帮助，再一个对企业扩建扩产、需求上有帮助。”

除了入股分红，从今年7月份开始，这家企业又吸纳张永科进入园区务工，每个月3000块钱工资，一年下来就有3.6万元工资收入，对于张永科一家来说，就可以实现脱贫了。

除了带资入股和入园务工，采访中记者了解到，省农业厅还依托龙头企业和专业合作社，采取订单生产、免费提供设施大棚等方法，对建档立卡的贫困户实施精准帮扶。今年3月，陇县依托省级现代农业园区“宏盛农牧有限责任公司”，推出“三免一借两保障”扶贫模式，给115户贫困户免费提供了香菇大棚。

陇县宏盛农牧有限责任公司副总经理王宝平：“三免就是免费提供大棚、免费提供技术、免费提供水电，一借就是借给贫困户8000个菌棒，两保障指的是每斤香菇的保底回收，还有就是每季每个大棚8000元的保底收入，一年两季就是1.6万元的收入。”

记者：“作为企业来说，肯定也算账，为啥你们愿意采取这些方式带动贫困户发展？”

王宝平：“这个事因为我们当时大棚建设的时候，国家给了一定的资金帮扶，所以说我们也愿意做。”

陇县温水镇枣林村55岁的村民杨建新家共有七口人，由于地处大山深处、交通不便，一直找不到脱贫门路。对政策了解透彻后，贫困户杨建新一下子承包了四个大棚，而且还雇了三个人来种香菇。一年下来，他家也可以顺利实现脱贫。

陇县温水镇枣林村村民杨建新：“一年可以种两季，一季可以务四茬。四个棚下来就是两万来块钱纯收入。”

因地制宜，精准帮扶，在紫阳县，当地根据魔芋种植的传统，采取的是“土地流转但收益归贫困户”的精准扶贫模式。

紫阳县瓦庙镇新华村村民刘开银：“我家里种了三亩魔芋，把土地流转给合作社，每亩地给200元，另外就是种子和肥料都是合作社提供，另外就是流转土地种下的魔芋都是农户的，属于我们自己的。”

刘开银是紫阳县瓦庙镇新华村村民，今年48岁，全家共有六口人，由于父母年迈、儿女上学等原因导致家庭困难。脱贫攻坚开始后，镇上的魔芋专业合作社先是流转了刘开银家的3亩土地，一年付给他600元的土地流转费，然后给他免费提供种芋、免费技术培训，等到魔芋成熟时，再以保底价格收购。

记者：“一般人理解土地流转到合作社以后，合作社也投资的化肥、种子，势必土地上的收入就归合作社了，现在你这些收入仍然归农户，这你怎么考虑的？”

紫阳县瓦庙魔芋专业合作社理事长王定亮：“在扶持我们建基地那一块，去年在上边村子建基地，农业科技局就给了5万块钱，今年搞市级农业园区提升，又给了10万元资金。”

目前，紫阳县瓦庙魔芋专业合作社已经流转了123户贫困户的400亩土地，明年，他们计划采取这种模式发展到2000亩，带动更多的贫困户增收。

记者了解到，为了加快产业脱贫步伐，省农业厅还将扶贫资金注入陕西供销企业集团，由供销企业集团再入股有实力、有潜力、能带动贫困户的龙头企业或者合作社，再折股量化给贫困户，每年按投资额的8%提取收益，其中5%用于贫困户分红。紫阳县富硒食品有限公司就是被选中的一家农业龙头企业。

紫阳县富硒食品有限公司总经理冯永华：“供销社在我们公司注入了2100万元资金，按照要求我们要带动630户贫困户，在三年内实现脱贫。我们把农民当成了股东，所以我们每年要给农民分5%的红，2100万元我们每年要给农民分105万元。”

今年68岁的左列祥是紫阳县蒿坪镇金竹村村民，家中只有他和儿子两人，由于他自己没有劳动能力，儿子又是智力残疾，因此生活非常困难。2016年，陕西供销企业集团入股紫阳县富硒食品有限公司后，左列祥老人不用掏一分钱，就可以连续三年，每年获得1400多元的入股分红。

紫阳县蒿坪镇金竹村村民左列祥：“好，国家政策好。”

采访中记者还了解到，目前，陕西省各地对参与产业扶贫的新型市场主体，在财政资金、政策性金融、涉农项目安排和品牌培育、融资担保等方面都提供了相应支持，从而充分调动了龙头企业和农民专业合作社扶贫带贫的积极性。

省农业厅党组书记、厅长文引学：“围绕精准脱贫，农业厅下切6亿元资金，引导贫困县整合涉农资金125亿元，通过财政直补、贴息和农业产业扶贫基金，支持新型经营主体，通过新型经营主体与贫困户建立利益联结机制，带动贫困户发展产业。今年有3万多个新型经营主体带动了24.8万户贫困户通过发展产业实现增收。”

产业扶贫的目标是精准脱贫、长久脱贫，建立稳定模式、完善利益连结是关键。陕西省通过政策引导，依托龙头企业、农民合作社等新型市场主体，因地制宜采取订单生产、土地托管、股权合作、吸纳就业等精准模式，让贫困户“借船出海”，获得更多的发展机会，从而确保了快脱贫、稳脱贫。

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编辑： 辛超