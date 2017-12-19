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在外打拼80后返乡租下沉睡农场 打造梦紫阳民宿

时间：2017-12-19 09:53:56  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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在外打拼80后返乡租下沉睡农场 打造梦紫阳民宿

安康紫阳高桥镇兰草村，80后苟云华要把租来的农场打造成梦紫阳民宿，坐在农场里地主庄园老宅的门槛上晒着太阳，苟云华觉得经过一年多时间的改造这个庄园离他梦中的设想有距离，他要继续努力。

西部网讯（记者 魏永贤）安康紫阳高桥镇兰草村，80后苟云华要把租来的农场打造成梦紫阳民宿，坐在农场里地主庄园老宅的门槛上晒着太阳，苟云华觉得经过一年多时间的改造这个庄园离他梦中的样子还有距离，他要继续努力。

编辑： 呼乐乐

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