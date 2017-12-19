紫阳1334户贫困户喜领210万元投资收益大红包。

西部网讯（记者 毛明博 魏永贤）12月18日，紫阳县2017年度现代农业产业精准扶贫投资收益分红大会在紫阳县多个乡镇同步举行，1334户贫困户共计领到了210余万元的投资收益！

据悉，此次分红是紫阳县政府与陕西供销企业集团合作实施的现代农业产业精准扶贫试点项目的收益资金。2015年底，该县积极争取到陕西省供销社和陕西供销企业集团的大力支持，在全省率先启动现代农业产业精准扶贫试点县工作，自2015年底到2017年，紫阳县政府委托陕西供销企业集团累计向紫阳县富硒食品、紫阳县开源富硒科技、紫阳县紫诚旅游、紫阳县秦巴山茶业4家企业注入产业扶贫资金4350万元，共计带动1334户在册贫困户发展主导产业，努力实现稳定增收。同时，企业按照受资额上交年5%的投资收益，由陕西供销企业集团归集后，划拨回县财政专户，再依照规定程序分红给建档立卡贫困户。

紫阳作为全省11个深度贫困县之一，全县35万人中贫困人口有9.68万人，贫困发生率高达32.1%。近年来，该县充分发挥富硒农业产业优势，扎实开展现代农业产业精准扶贫工作。

今年2月，紫阳县紫诚旅游公司启动试点。该公司按照农旅融合产业扶贫模式，通过产业扶持带动、务工增收等多种形式，帮扶景区周边向阳镇天生桥村、鸡鸣村和麻柳镇堰碥村共计167户贫困户增收脱贫。今年，该公司累计投入360余万元，建设太阳寨农业园区300亩，新修改造公路15公里，安排就业务工260人次，实现贫困户户均增收3800元以上。

2016年初，紫阳县富硒食品有限公司启动试点。该公司今年带动紫阳县瓦庙、毛坝等镇共630户贫困户种植魔芋1500余亩，今年鲜芋市场价大幅上扬，按照2.5元每斤的售价，芋农总收入达到750万元，户均收入1.19万元以上。

紫阳县开源富硒科技有限公司也是2016年初启动试点，该公司今年在紫阳县高桥、蒿坪等8个镇与贫困户约定种植玉米共计3000余亩，公司承诺按照高于市场价50%收购，此项预计可带动农户实现总收入360万元，户均收入8750元。

2017年4月，紫阳县秦巴山富硒茶业公司启动试点，该公司利用自身优势在紫阳县焕古、麻柳镇带动117户贫困户发展茶叶产业，帮助贫困户精管茶园500余亩，签订订单收购，按照交售鲜叶数量质量予以奖励。同时，今年新建示范茶园300亩，贫困户60余人进入园区务工。

上述4家企业今年共计上交投资收益210万元，其中来自富硒食品公司105万元、开源公司70万元、紫诚旅游公司23.22万元、秦巴山茶业公司11.84万元。这210万元按照“平均收益”和“激励资金”的方式落实到户。